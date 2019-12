Star Wars | Ian McDiarmid sarà ancora Palpatine nel futuro della saga?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ianpotrebbe tornare a interpretare il villainneldi, come anticipato da un rumor recente. Secondo un rumor, Ianpotrebbe tornare a interpretare l'Imperatoreneldi. A quanto pare, l'intento dello studio sarebbe quello di esplorare l'oscuro passato del villain e il legame con Rey, esplicitato in: L'Ascesa di Skywalker. Come si evince dalla nostra recensione di: L'Ascesa di Skywalker, nel capitolo finalenuova trilogia J.J. Abrams si prende la briga di rispondere alle domande che da anni ronzano nella testa dei fan. La principale riguarda le origini di Rey. Perché una giovane donna che viene dal nulla è in grado di controllare ...

