‘Stai attenta a non fulminarti la pa*ata…’: Naike Rivelli tutta svestita coperta dalle luci di Natale [FOTO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) La nuova provocazione di Naike Rivelli Nonostante il periodo natalizio Naike Rivelli non si risparmia a condividere sui social delle foto dal sapore bollente. La figlia di Ornella Muti che ha fatto il suo esordio sul grande schermo a soli otto anni, dopo una serie di film ha deciso di allontanarsi da quel mondo. Infatti ora la modella si dedica a tutt’altro, ovvero alla fotografia, spesso provocatrice, ma anche allo yoga. La figlia di Ornella Muti e il suo regalo di Natale Tantissimi follower di Naike Rivelli, circa 250 mila, seguono quotidianamente le azioni della loro beniamina. Infatti la figlia di Ornella Muti si diletta a stuzzicarli con una serie di foto e clip davvero piccanti. Nell’ultimo scatto l’attrice si è fatta vedere ancora una volta senza veli, a testa in giù, ricoperta solamente dalle luci di Natale in led. Per essere chiari le stesse di quelle che ... Leggi la notizia su kontrokultura

