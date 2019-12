Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Loitaliano batte quello francese. Anche all'estero. Per il Capodanno, stima Coldiretti, nove italiani su 10 non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy a fine anno. Nella classificabollicine italiane preferite nel mondo ci sono tra gli altri il Prosecco, l'Asti e il Franciacorta che ormai sfidano alla pari il prestigioso Champagne francese, tanto che proprio sul mercato transalpino si registra una crescita recordvendite del 30%. Ma loitaliano piace molto anche nel Paese di Putin, visto l'incremento del 17% in Russia nonostante le tensioni causate dal perdurare dell'embargo su una serie di prodotti agroalimentari Made in Italy.Ecco led'oro per offrire e gustare lo: - Non offrirlo ghiacciato, ma tirato fuori dalla cantina un paio d'ore prima e raffreddato in un secchiello con ghiaccio tritato, acqua fredda e sale grosso. - La ...

ilfogliettone : Spumante leader delle tavole, le regole d'oro per gustarlo - -