Spumante italiano fa il record a Capodanno. Le regole d'oro per berlo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Gli italiani non rinunciano al brindisi di Capodanno. Secondo le stime della Coldiretti, in Italia sono già state vendute 74 milioni di bottiglie di Spumante A Capodanno, il brindisi sarà made in Italy. Secondo la stima di Coldiretti, infatti, è aumentata la domanda dello Spumante italiano: circa 74 milioni di bottiglie sono già state vendute in Italia, con un aumento dell'8% rispetto allo scorso anno. E 9 italiani su 10 (il 91%) non rinunciano a fare il brindisi a Capodanno, usando i prodotti del nostro Paese. L'aumento della domanda ha innalzato anche la produzione, che dovrebbe attestarsi sopra le 700 milioni di bottiglie. In cima alla classifica prende posto il Prosecco, seguito da Asti e Franciacorta. Ma non sono solo gli italiani a non rinunciare al brindisi con lo Spumante per Capodanno. Secondo Coldiretti, infatti, la maggior parte dello Spumante ... Leggi la notizia su ilgiornale

