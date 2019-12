Sposo tradito si vendica alle nozze mostrando agli invitati video della sposa a letto col cognato (Di lunedì 30 dicembre 2019) La scena, ripresa da un filmato diventato virale sui social cinesi, mostra lui che accusa la sposa sul palco "pensavi che non lo sapessi?" e la sposa che lancia il suo bouquet al suo partner prima del'intervento degli altri invitati per separarli. Alcuni però sospettano che il filmato in realtà sia sono una trovata pubblicitaria. Leggi la notizia su fanpage

