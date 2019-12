Sposo mostra il video del tradimento della sposa durante il matrimonio (Di martedì 31 dicembre 2019) È davvero incredibile la storia che proviene dalla Cina, e per l’esattezza da Fujian, dove uno Sposo si è vendicato della sposa traditrice, mostrando durante il matrimonio un video in cui si vede la donna in un momento di intimità con il cognato. mostra video del tradimento durante il matrimonio È diventato virale in Cina, il video attraverso il quale uno Sposo si è vendicato della propria sposa durante il banchetto di nozze. Nel video in questione, infatti, si vede la coppia camminare lungo un corridoio per poi raggiungere un palco. Fin qui nulla di strano, salvo poi assistere alla proiezione di un filmato alquanto inaspettato. Girato molto probabilmente da un ospite alle nozze, si tratta di un vero e proprio sex tape di cinque minuti che è stato riprodotto davanti a familiari e amici per umiliare la sposa infedele dopo aver scoperto la relazione con il marito della sorella ... Leggi la notizia su notizie

