Sportitalia – Lobotka-Napoli, arriva la svolta: c'è il via libera del Celta Vigo! Le cifre dell'affare (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lobotka-Napoli, affare in dirittura d'arrivo Ultimissime calcio Napoli – Stanislav Lobotka vede Napoli, lo annuncia il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale: "Il Napoli è passato da un'offerta di 12 più 3 milioni di bonus a un'altra da 15 più 3 di bonus. Forse servirà qualcosa in più, forse no. Il Celta Vigo ha dato il via libera rispetto alla clausola da 50 milioni, ora mancano pochissimi dettagli. Occorreranno ancora alcuni giorni ma l'incontro è servito per apparecchiare la tavola. Il Celta ha mantenuto una vecchia promessa fatta al centrocampista, Lobotka ha scelto Napoli in modo incondizionato, malgrado altre due-tre proposte arrivate negli ultimi giorni. E ha accettato un contratto pluriennale da 1,8 milioni a stagione più eventuali bonus"

