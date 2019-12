Spagna, fuochi pirotecnici fuori controllo durante la festa tradizionale: 14 feriti, tre gravi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Alcuni fuochi pirotecnici sono andati fuori controllo innescando una esplosione e poi un incendio che hanno causato ben 14 feriti durante la tradizionale e frequentata festa locale nella cittadina di Centelles. L'incidente è avvenuto durante i tradizionali fuochi che a mezzogiorno avrebbero dovuto illuminare il campanile della chiesa. Leggi la notizia su fanpage

