Spaccanapoli, frammenti di teatro e musica della canzone napoletana (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato 4 gennaio ore 21, la musica è protagonista sul palcoscenico del Nuovo teatro Sanità con Spaccanapoli – frammenti di teatro e musica della canzone napoletana di e con Carlo Vannini (chitarra e voce), accompagnato da Emmanuele Palmiero (percussioni). I due artisti partono dalla musica popolare, affrontano l’universo canoro della Napoli dell’800 e autori come Dalla, De André e Modugno, che pur non essendo di Napoli, si sono cimentati nello scrivere in lingua napoletana, raccontando, a loro modo, la città. Ad impreziosire la performance, la partecipazione straordinaria di Lalla Esposito, che regalerà al pubblico un omaggio all’universo poetico di Raffele Viviani. Info e prenotazioni al 3396666426 oppure all’indirizzo e-mail info@nuovoteatrosanita.it. Costo del biglietto intero 12 euro; ridotto (under 25 e over 65) 10 ... Leggi la notizia su anteprima24

