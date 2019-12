Sony | Platinum Games | Sega | Bandai Namco e altri studi giapponesi parlano dei loro

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Famitsu e 4Gamer.net hanno pubblicato iarticoli di fine anno, in cui oltre 100 creatori di giochi hanno condiviso messaggi, aspirazioni e programmi per quello che verrà nel 2020.Il prossimo anno, come ormai saprete, sarà l'anno della next-gen. PS5 e Xbox Series X arriveranno sul finire del 2020, ma ci sono anche molti giochi in cantiere.Qui sotto, potete leggere i vari messaggi condivisi in vista del 2020.Leggi altro...

Multiplayerit : Sony, Square Enix, Platinum Games e altri sviluppatori giapponesi parlano dei progetti per il 2020 -