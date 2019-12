‘Sono indignata, che pessima figura…’: Flavio Insinna, il velenoso attacco nei confronti dell’ex campione (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’indignazione di una lettrice di Tv Sorrisi e Canzoni su Niccolò Pagani Nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola, nella rubrica dedicata alla posta dei lettori curata dal direttore Aldo Vitali, è contenuta una lamentela nei confronti di un ex campione de L’Eredità. In poche parole una lettrice decisamente indignata, ha scritto al noto magazine per dire la sua sulla scelta di Niccolò Pagani di lasciare il game show del preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Settimane fa il professore ha abbandonato il suo posto al quiz per tornare a lavorare ed insegnare ai suoi studenti. La signora Luisa si lamenta del fatto che Niccolò ha si lasciato L’Eredità, ma da quel momento in poi è apparso in diverse trasmissioni televisive. “Sono indignata. Penso che abbia fatto una pessima figura. Doveva rimanere a fare il concorrente oppure tornare nell’oblio come ... Leggi la notizia su kontrokultura

