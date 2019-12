Sondaggio di Nando Pagnoncelli: flop di Giuseppe Conte, italiani sempre più pessimisti su lavoro ed economia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gli italiani non la pensano come Giuseppe Conte, questo anno non è stato "bellissimo". Anzi è stato peggio del 2018, quando al governo c'era Matteo Salvini con la Lega. Secondo il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, infatti, oggi uno su due, il 49 per cento, "ritiene che il Pa Leggi la notizia su liberoquotidiano

LuisaPistini : flop di Giuseppe Conte, italiani sempre più pessimisti su lavoro ed economia - Libero Quotidiano - Mario84441682 : Sondaggio di Nando Pagnoncelli: flop di Giuseppe Conte, italiani sempre più pessimisti su lavoro ed economia - IL_fest_munchen : RT @itallibri: @IL_fest_munchen Sul Corriere di oggi il sondaggio di fine anno di Nando Pagnoncelli sull'Italia e gli italiani - ne parler… -