Sondaggi elettorali Emilia Romagna | per EMG e Opinio Bonaccini avanti del 3%

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 30 dicembre 2019), per EMG edel 3% Proseguono idei vari istituti sull’. Nell’ultima decade di dicembre sono stati EMG ea chiedere aglini ai romagnoli per chi avrebbero intenzione di votare il 26 gennaio. Il risultato è identico. Il presidente uscenteappare in testa di 3 punti. Anche altri, come Tecnè, vedono il candidato del centrosinistra in vantaggio su quella del centrodestra Borgonzoni, anche se in questo caso solo del 2%, 46% a 44%. Pere EMG invecesarebbe al 46,5%, mentre la rivale leghista al 43,5%. Nel caso della Borgonzoni vi è secondo EMG un calo di mezzo punto rispetto alla rilevazione precedente.invece stimava Bonacini al 46% a novembre, quindi sarebbe in leggero aumento, avendo preso uno 0,5% alla Borgonzioni, al 44% ...

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI, LA LEGA TORNA A CRESCERE: PD E M5S INSIEME HANNO MENO VOTI DI SALVINI - fanpage : Sondaggi elettorali: Lega ancora in calo, Pd in risalita. Bonaccini in vantaggio in Emilia Romagna - marcellaferr : @gladys_p8 @matteosalvinimi @Libero_official Il titolo trae in inganno: non si tratta di sondaggi elettorali in ER o Calabria. -