Slovacchia, omicidio Kuciak: condanna a 15 anni per Andrusko (Di lunedì 30 dicembre 2019) Zoltan Andrusko è stato condannato per l’omicidio di Jan Kuciak, il giornalista slovacco ucciso in casa nel 2018 con la fidanzata. BRATISLAVA – Il processo per l’uccisione del giornalista Jan Kuciak è arrivato a una prima sentenza: Zoltan Andrusko è stato condannato a 15 anni di reclusione. L’uomo è responsabile di aver trasmesso, in cambio di soldi, il mandato di uccidere il 27enne. Chi era Jan Kuciak Il reporter aveva scritto diversi articoli sui rapporti fra politica locale e mafia. L’omicidio di Kuciak sarebbe stato consumato per evitare che il giornalista pubblicasse un articolo che svelasse ancor di più i legami tra politici e ‘ndrangheta. Il caso scioccò il Paese provocando massicce proteste che ebbero un effetto sul governo del partito Smer-SD, portando alle dimissioni dell’allora premier Robert Fico. Kuciak indagava sulla ... Leggi la notizia su newsmondo

