Sky: Mertens, rinnovo vicino. Accordo sulla durata, si tratta sull’ingaggio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Mentre piovono semi-offerte da mezza Europa, Dries Mertens e il Napoli si riavvicinano. Secondo Sky Sport l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno è prossima. L’attaccante belga avrebbe accettato i due anni di contratto (da una prima richiesta di tre), ma resta il nodo ingaggio: il Napoli offre 3 milioni a stagione, Mertens ne vuole 4 milioni. Ma la volontà da entrambe le parti per chiudere è ormai chiara. L'articolo Sky: Mertens, rinnovo vicino. Accordo sulla durata, si tratta sull’ingaggio ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

