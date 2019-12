Sky – Mertens-Napoli, c’è la volontà di rinnovare! Accordo vicino, la situazione (Di lunedì 30 dicembre 2019) Mertens-Napoli, Accordo sempre più vicino per il rinnovo di contratto. Calciomercato Napoli – La SSC Napoli lavora in vista della prossima sessione di mercato, in special modo sui rinnovi come quello di Dries Mertens. L’attaccant ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e la dirigenza azzurra è al lavoro per non perderlo a zero. Come riporta Sky Sport, l’offerta azzurra è di 3 milioni per un prolungamento di altri due anni, quindi fino al 2022, mentre la controproposta di Mertens è di 4 milioni. L’intesa tra le parti può essere raggiunta perché c’è la volontà di tutti per proseguire insieme ancora. Il belga ha accettato i due anni di contratto dopo la richiesta di firmare per un triennale. Inter e Borussia Dortmund i club più interessati a Mertens, oltre a Cina e Qatar. La priorità resta però il Napoli, con la distanza economica che ora è di 1 ... Leggi la notizia su forzazzurri

