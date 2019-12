Silvia Toffanin incredula confessa: “mi ha sorpreso quando lo ha fatto…” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ospite di Fiorello a “Viva Rai Play“, Silvia Toffanin si è lasciata andare a qualche piccolo pettegolezzo sul suo privato. Una simpatica intervista che ha raccontato qualcosa in più sulla bella conduttrice di “Verissimo”. “Mio suocero ha fatto una cosa incredibile” Alla domanda di Fiorello: “Berlusconi si è mai vestito da Babbo Natale per i tuoi figli?” Silvia Toffanin ha risposto: “No, ma si è vestito da Superman, giuro!” scatenando l’ilarità dello stesso conduttore e del pubblico in studio. Toffanin è molto riservata, difficilmente si racconta, ma da questa intervista abbiamo carpito alcune simpatiche informazioni. Sembra proprio che Silvia sia cresciuta con i nonni, che abbia trascorso con loro molto tempo e che sia molto legata ai valori tradizionali della famiglia. Recentemente si è anche parlato di un matrimonio ... Leggi la notizia su velvetgossip

