Sicilia, muore Antonio Malandrino: giovane portiere del Rosolini (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sicilia, muore Antonio Malandrino: giovane portiere del Rosolini Ancora una volta siamo qui a parlare di una tragedia, di una cosa che ci sconvolge ma che purtroppo va raccontata. Il mondo del calcio è stato sconvolto in queste ore per la morte di un giovane campione, Antonio Malandrino. Parliamo di calcio dilettante, ma non per questo motivo la notizia merita di essere in secondo piano. A pochi giorni dal 2020 il giovane estremo difensore, classe 2001, ha perso la vita proprio in questi attimi, a seguito però di un incidente stradale che gli ha strappato tutto. Il fatto è accaduto precisamente nella notte tra venerdì e sabato, a Rosolini nella provincia di Siracusa, un piccolo paesino adesso in lutto. La macchina nella quale era il giovane portiere 18enne si è schiantata contro un muretto laterale in cemento presente sulla strada che stava percorrendo e si è ribaltata. In ... Leggi la notizia su forzazzurri

