Sicilia: cambi ai vertici di tre ex province, nuovi commissari per Siracusa Enna e Caltanissetta (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – cambio ai vertici di tre ex province Siciliane. Si tratta dei liberi consorzi dei Comuni di Siracusa, Caltanissetta ed Enna. La scelta è stata adottata d’intesa con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha già provveduto, sentito l’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso, alla firma dei decreti di sostituzione. A Siracusa, al posto dell’ex prefetto Carmela Floreno arriva Domenico Percolla, già questore in quella provincia. A Caltanissetta, il dirigente regionale Rosalba Panvini lascia dopo tre anni per dedicarsi a tempo pieno alla Soprintendenza per i Beni culturali etnea e sarà sostituita dal capo del genio civile nisseno Duilio Alongi. A Enna scambi di consegne tra due ex questori: Ferdinando Guarino ha chiesto di essere dispensato dall’incarico e gli subentra Girolamo Di Fazio che ha ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

