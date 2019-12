Si sfoga contro la Toscana a guida Pd: primario sospeso per 45 giorni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Luca Sablone Dura la reazione di Matteo Salvini: "Siamo in Unione Sovietica? Non vedo l'ora di liberare anche questa splendida regione dall'intolleranza della sinistra" Un lungo e duro sfogo contro la gestione della sanità Toscana e i suoi superiori è costato davvero caro al dottor Fausto Trivella, che sul proprio profilo Facebook aveva pubblicato un post in cui ironizzava sui provvedimenti intrapresi per ridurre i tempi di attesa al San Luca. Dopo 2 ore però è stato costretto a rimuovere la sua presa di posizione che aveva reso pubblica: dalla Asl gli hanno fatto notare che, essendo un dipendente della Azienda sanitaria, non era corretto contestare così pubblicamente l'azienda stessa. Il post faceva riferimento anche a Enrico Rossi, il presidente della regione, definito "impagabile umorista". Infine il primario di Oculistica aveva invitato tutti ad andare a ... Leggi la notizia su ilgiornale

