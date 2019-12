Si sente male la vigilia di Natale | 25enne morto dopo giorni di agonia

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tragedia in provincia di Caserta, dove un turista australiano èdia seguito di un malore accusato durante ladi. Ilsi trovava a Santa Maria Capua Vetere per trascorrere le festività natalizie con alcuni parenti.turista in provincia di Caserta Doveva essere un piacevole soggiorno in Italia trascorso in famiglia, e invece per il giovane le vacanze si sono trasformate in un dramma. Poche ore prima del cenone di, si è sentitonell’appartamento dove alloggiava, situato in via Consiglio D’Europa all’interno di un parco residenziale. Si trovava insieme ad altre persone quando, per cause ancora in via di accertamento, ha accusato un forte mal di testa improvviso. Pertanto i parenti presenti, vedendo le sue condizioni, hanno allertato il 118 e richiesto l’intervento dei soccorsi. I sanitari, giunti ...

