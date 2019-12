Si sente male in fabbrica davanti ai colleghi | morto in ospedale

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tragedia a Chiari, dove un operaio di 51 anni si è sentitoinaiaccasciandosi a terra. Nonostante l’allarme lanciato ai soccorsi e il trasferimento d’urgenza in, èpoco dopo l’arrivo nella struttura. Operaio siinIl dramma si è consumato intorno alle 16:30 di domenica 29 dicembre 2019 all’interno della ditta Trafilerie Carlo Gnutti di Chiari, in provincia di Brescia. Giovanni Facchi, questo il nome della vittima, ha iniziato ad accusare un malore chiedendo aiuto ai. Vedendo le sue condizioni, questi hanno lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunte due ambulanze e un’automedica inviate dalla Sala operativa dell’emergenza (Soreu) di Bergamo. I soccorritori del 118 hanno iniziato a rianimare l’operaio per circa un’ora, fino a quando non ...

