Sharon Stone cerca l'anima gemella online. Ma l'app di incontri le blocca il profilo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Beccare l'attrice Sharon Stone su una app di incontri sembra troppo bello per essere vero? E' quello che deve aver "pensato" anche l'applicazione in questione, Bumble: notando la presenza della star nella lista degli utenti, le ha bloccato il profilo credendo fosse un fake. L'attrice di Basic Instinct ha protestato su Twitter ed è stata subito riammessa. La direttrice editoriale Clare O'Connor di Bumble non ha poi mancato di recapitarle i suoi auguri: "Spero che tu possa trovare il tuo tesoro".pic.twitter.com/wrsFpTkygp— Sharon Stone (@SharonStone) December 30, 2019In effetti, la Stone è in cerca dell'anima gemella: dopo la fine dei due matrimoni, il primo con il produttore Michael Greenburg, il secondo con il giornalista Phil Bronstein, si è messa sulle tracce del vero amore.

