Sharon Stone bloccata su un' app per single | pensavano fosse fake

La diva di Hollywood, 61 anni, è stata bloccata sulla app di incontri Bumble dopo le numerose segnalazioni di utenti convinti che il suo fosse un account falso Sharon Stone si è vista rifilare un bel due di picche ma non da un partner. A lasciarla fuori dalla porta – o meglio dal portale – è stato il sito di incontri Bumble che le ha chiuso l'account dall'oggi al domani. L'attrice si era registrata sulla app nelle scorse settimane, ma le segnalazioni di alcuni iscritti hanno portato i vertici del sito a disattivare momentaneamente il suo profilo per verificarne la veridicità. Molti, infatti, hanno pensato che il profilo di Sharon Stone fosse un fake, mai avrebbero creduto che dietro quell'account con tanto di nome e cognome si celasse la diva di Hollywood in cerca di incontri sentimentali.

