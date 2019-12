Sfrattato dal proprietario lascia nell' appartamento due serpenti per vendetta

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ha deciso di vendicarsi in maniera esemplare dopo lo sfratto: un italiano di 27 anni, prima di riconsegnare le chiavi dell’situato in zona San Siro a Milano, ha abbandonato in casa un serpente del grano e un drago barbuto. Trovati i due rettili, ildell’abitazione ha provato invano a contattare l’ex inquilino, quindi ha chiamato l’Unità Tutela Animali della Polizia Locale che ha posto sotto sequestro i due esemplari.Il drago e il serpente erano conservati in due teche, una sopra l’altra, in precarie condizioni igienico-sanitarie. La luce all’interno della casa era scarsa, proveniente solo da una finestra con le imposte spalancate. All’interno dei due terrari il termometro segnava 20 gradi, una temperatura considerata troppo bassa per la normale sopravvivenza dei due rettili. Entrambe le teche erano sporche, senza ...

