Serie D sotto shock: morto calciatore dopo intervento chirurgico [NOME e DETTAGLI] (Di lunedì 30 dicembre 2019) E’ un giorno triste per il mondo del calcio, è morto infatti un giovane calciatore. Non ce l’ha fatta Raffaele Santagata, difensore napoletano di Melito in forza al Casarano dove era approdato all’inizio di questa stagione dalla Sangiustese, aveva appena 18 anni. La notizia è arrivata direttamente da due squadre di calcio che hanno comunicato la morte del terzino sinistro, ricoverato da alcune settimane in ospedale a Napoli dopo aver subito un intervento chirurgico. Arriva il ricordo anche dalla Lega Dilettanti attraverso un tweet del presidente Cosimo Sibilia: “E’ un giorno terribile per tutto il calcio italiano e per la Lega Dilettanti. Raffaele Santagata, che aveva vestito la maglia delle nostre Rappresentative, ci ha lasciati, a soli 18 anni. Un abbraccio e le condoglianze alla sua famiglia, giocherai sempre con noi”. Tragedia nel mondo del ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

