Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si sta per concludere un decennio di calcio italiano caratterizzato dalincontrastato dellantus, capace di segnare unforse imbattibile nella storia dellaA: otto scudetti consecutivi. Una dittatura calcistica di cui si sono resi indiretti complici anche le principali rivali storiche dei bianconeri Milan e Inter, incapaci in tantidi pianificare un progetto sportivo che potesse porre un freno a un gap tecnico, commerciale e strutturale che andava allargandosi di anno in anno. Dal, all’ascesa nazionale e internazionale dellantus, fino al miracolo Atalanta.momenti che hanno contrassegnato il calcio italiano: eccoli. 2010, il “di Mourinho – Il momento più memorabile è il 22 maggio a Madrid. Quello più importante, il 25 aprile. Se la finale di Champions League vinta contro il Bayern Monaco ...

NetflixIT : ??? Le dieci serie più popolari del 2019 in Italia - fattoquotidiano : Serie A, i dieci anni del dominio Juve. Ma non solo: dal triplete dell’Inter al record di Higuain, fino all’Italia… - erimarti93 : RT @NetflixIT: ??? Le dieci serie più popolari del 2019 in Italia -