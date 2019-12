Sente un peso sull’addome | i medici le asportano 20 kg di tumore dalle ovaie

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) A Bari una donna è stata operata per una sospetta protuberanza sulla pancia, rivelatasi essere unovarico da oltre 20 kg. La donna ora sta bene e il suo caso ha sorpreso parecchio iche l’hanno operata. La pancia della donna ha cominciato a crescere A riportare la vicenda è direttamente l’ospedale in questione, l’Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari). Qualche giorno fa è stato reso noto che una giovane donna è stata sottoposta ad un intervento d’urgenza. Aveva notato che una strana protuberanza alla pancia e lamentava un senso diaddominale, ma non è subito ricorsa alle cure ospedaliere. Quando le dimensioni hanno raggiunto un livello preoccupante, allora si è rivolta aidell’ospedale Miulli.Qui una tac ha rilevato un cancro ovarico di enorme dimensioni. La donna è operata d’urgenza da un equipe di...

Smile38445784 : RT @ClemyIan: Scrivo Scrivo Scrivo E poi cancello. Come si può descrivere uno stato d'animo quando si vive una vita che non si sente propri… - CameronLex1 : Me la stanno portando tutti via e quando mi accorgeró di amarla lei mi avrà già dimenticato, il mio cuore sente un… -