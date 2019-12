Se il Pd perde in Emilia Romagna il governo salta | dice Cacciari

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) In un'intervista al Fatto Quotidiano, il filosofo Massimoafferma che se il prossimo 26 gennaio alle elezioni regionali inil Pd non dovesse farcela “non credo” che ilreggerà. E aggiunge: “Il colpo a livello d'immagine sarebbe troppo forte”, però lui è sereno, perché – assicura – “nonranno”. Nonranno perché Bonaccini si presenta forte di una buona esperienza di, ma anche perché “l'è conservatrice, perché dall'altra parte c'è l'impresentabile e perché sono nate le sardine”. Tuttavia,non è però sicuro che l'alleanza giallorossa possa reggere più di tanto ancora, in quanto “ilè così fragile che può cadere su qualunque buccia di banana”. Il ragionamento del professore di Estetica è chiaro: “Se 5 Stelle e Pd, a cavallo delle ultime elezioni, avessero fatto uno sforzo per misurare divergenze e ...

