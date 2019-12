Scontro tra Paolo Fox e Alessandro Haber | toni accesi a “Domenica In”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Mara Venier definiscecome un uomo libero. Il suo carattere, esposto dinnanzi alle telecamere ha sempre dato prova di quella genuina libertà che caratterizza la stessa personalità dell’attore., ospite durante l’ultima puntata dell’anno di “Domenica In” ha spiegato infatti che, indipendentemente dalle circostanze, lui espone sempre la sua verità. In merito a questo c’è da dire quanto tale profilo caratteriale a volte possa suscitare non poche polemiche, spingendo ad inarcare il sopracciglio di alcuni. Come infatti è accaduto durante il noto “caso” per via delle frasi sessiste dette durante il festival di Castellinaria nei meandri di Bellinzona. Ma non solo! Ialti si sono riscontrati anche negli studi di “Domenica In”. La puntata dedicata allo zodiaco insieme all’astrologoFox ha ...

NicolaPorro : Cosa rappresenta davvero il movimento delle #Sardine? Lo scontro tra @CarloCalenda e @AntonioSocci1 in questo video… - TommyBrain : Scontro tra Stefano Fassina e Antonella Boralevi sul 'sogno americano': 'Basta con questa ... - TommyBrain : Scontro tra Andrea Romano e Claudio Borghi: 'Le sciocchezze le dite tu e Salvini, sei uno dal ... -