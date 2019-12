Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ilde Ski si trasferisce in Italia, dove rimarrà sino alla sua conclusione. La terza e la quarta tappa della manifestazione multi stage si disputeranno a, località dalla lunga tradizione per quanto riguarda il massimo circuito dello sci diinfatti venne inserita per la prima volta nel calendario della Coppa del Mondo di scigià nel dicembre del 1993. Tuttavia la location altoatesina ha ospitato il circuito maggiore solo occasionalmente sino al 2010, anno da cui si è invece tramutata in un appuntamento pressoché fisso. Martedì 31 dicembre le nevi di Toblach saranno teatro di una 15 km a skating contro il cronometro, mentre nella giornata di Capodanno andrà in scena un inseguimento di 15 km in alternato. La 15 km con partenza a intervalli in tecnica libera è diventata ormai abituale in quel di, poiché si disputerà per il terzo inverno ...

OA_Sport : Sci di fondo, Tour de Ski maschile 2020: Dobbiaco non è storicamente amica dei fondisti azzurri - zazoomnews : Sci di fondo: il norvegese Emil Iversen si ritira dal Tour de Ski 2020 - #fondo: #norvegese #Iversen #ritira - zazoomblog : Sci di fondo il norvegese Emil Iversen si ritira dal Tour de Ski 2020 - #fondo #norvegese #Iversen #ritira -