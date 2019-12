Sci alpino, Thomas Dressen e Brice Roger pagano il conto alla Stelvio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo ogni discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino che si rispetti, purtroppo, c’è sempre da effettuare la conta degli infortunati. Le prove veloci disputate sulla Stelvio hanno emesso il loro pesante bollettino. In primo luogo vanno segnalati i gravissimi infortuni occorsi agli austriaci Hannes Reichelt e Christopher Neumayer che hanno già concluso la loro annata per colpa di altrettante rotture dei legamenti del ginocchio. Oltre a questi pesanti ko si segnalano anche due situazioni complicate per il tedesco Thomas Dressen e per il francese Brice Roger. Nel primo caso, giova ricordarlo, parliamo di un atleta che è tornato all’inizio di questa stagione, dopo quasi un anno di stop per un precedente infortunio al ginocchio. Dressen ha deciso di fermarsi dopo la prima discesa disputata venerdì (e conclusa al nono posto). “Dopo la gara il ginocchio si è gonfiato ... Leggi la notizia su oasport

