Sci alpino | ‘Slalom Parallelo’ Varettoni-Alfieri | “Dominik Paris | un fenomeno che può

Sci alpino - Thomas Dressen e Brice Roger pagano il conto alla Stelvio : Dopo ogni discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino che si rispetti, purtroppo, c’è sempre da effettuare la conta degli infortunati. Le prove veloci disputate sulla Stelvio hanno emesso il loro pesante bollettino. In primo luogo vanno segnalati i gravissimi infortuni occorsi agli austriaci Hannes Reichelt e Christopher Neumayer che hanno già concluso la loro annata per colpa di altrettante rotture dei legamenti del ...

Sci alpino - i convocati azzurri per gli slalom di Zagabria del prossimo weekend : Il Circo Bianco si prende una piccola pausa in occasione del Capodanno, ma il break durerà davvero poco per i protagonisti del Circo Bianco. Il programma infatti prevede la trasferta in quel di Zagabria (Croazia) laddove si disputerà uno slalom al maschile e uno al femminile nel corso del fine settimana del 4-5 gennaio 2020. La prima tappa dell’anno nuovo, quindi, andrà in scena sulla collina Sljeme, posizionata proprio alle porte della ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Ormai è ufficialmente calato il sipario sul 2019 della Coppa del Mondo di sci alpino dopo i weekend di Bormio per quanto riguarda gli uomini e Lienz per le donne. Per gli atleti sono in arrivo alcuni giorni di pausa, dato che a Capodanno non si disputerà il classico City Event, per cui si tornerà a gareggiare solamente nel weekend del 4 e 5 gennaio 2020 in quel di Zagabria (Croazia) con i protagonisti del Circo Bianco che saranno impegnati nello ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2020 : Dominik Paris nella leggenda a Bormio. Marta Bassino conferma il momento d’oro al femminile : Cinque vittorie sulla stessa pista in discesa libera è un’impresa che era riuscita in passato solo a Didier Cuche in quel di Kitzbuehel, ma Dominik Paris ha eguagliato il grande campione svizzero in una due giorni semplicemente leggendaria a Bormio. Il “Signore della Stelvio” ha colpito ancora e lo ha fatto per due volte, trionfando in entrambe le discese libere e realizzando una doppietta che lo ha proiettato nell’Olimpo ...

Sci alpino - stagione finita per Christopher Neumayer. Grave infortunio per l’austriaco : Purtroppo i timori per quanto visto in pista sono stati confermati dagli esami strumentali: nel supergigante valido per la combinata della Coppa del Mondo di sci alpino Christopher Neumayer, secondo quanto scritto da NeveItalia.it, ha riportato la rottura del crociato anteriore e della testa della tibia. Il ginocchio sinistro dell’austriaco ha ceduto a causa di una brutta caduta, seguita da un forte impatto con le reti di protezione: ...

Sci alpino : Paris e il sogno del successo della classifica generale. Calendario poco favorevole - meglio pensare solo alle prove veloci? : Dopo i fuochi d’artificio sulla Stelvio, le neve valtellinesi non hanno sorriso a Dominik Paris. L’azzurro, reduce dalla trionfale doppietta sulla pista di Bormio, sede della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, ha dovuto arrendersi nella prova di combinata, commettendo un errore nella prova tra i rapid gates e perdendo di fatto la vetta della classifica generale, in favore del norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2019-2020 : Dominik Paris scende in seconda posizione : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile ha visto andare in archivio a Bormio la prima combinata alpina della stagione: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la Classifica generale e quelle di specialità. Dominik Paris scivola in seconda posizione alle spalle del norvegese Aleksander Aamodt Kilde per 20 punti. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2019-2020 1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 474 2 Paris Dominik ITA 454 3 ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Seconda manche complicata - ambiziosa nel 2020” : Federica Brignone è stata la migliore italiana nello slalom di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra ha concluso al tredicesimo posto nella gara vinta da Mikaela Shiffrin e si conferma in seconda posizione nella classifica generale guidata dalla fuoriclasse statunitense. La valdostana ha commentato la sua prova ai microfoni della Fisi: “La seconda manche era molto complicata per me che non faccio ...

Sci alpino - Dominik Paris illude - poi sbaglia in slalom. A Pinturault la combinata di Bormio 2019 - 4° Tonetti : Pronostico rispettato nella combinata di Bormio. Alexis Pinturault trionfa nella manche di slalom e conquista il nono successo (26° in totale) della carriera in Coppa del Mondo in questa specialità. Il francese era stato molto bravo in super-G, chiudendo a 9 decimi dai velocisti, e poi ha rimontato tra i pali stretti grazie ad una manche sempre all’attacco e chiusa con il tempo di 58”17. Pinturault ha rifilato quasi un secondo e ...

LIVE Sci alpino - Combinata Bormio 2019 in DIRETTA : Pinturault domina - grandi rimpianti per Paris : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 La classifica ormai definitiva vede Pinturault primo con 51 centesimi su Kilde e 56 su Meillard, quindi Tonetti quarto a 1.87, quinto Cochran-Seigle, sesto Allegre, settimo Caviezel, ottavo Jansrud, nono Kriechmayr, decimo Baumann. 16esimo Paris su Bosca. 14.50 Brodie Seger (CAN) conclude non senza errori in 19esima posizione a 11.25 dopo essersi fermato in pista. Ora parte Klemen Kosi ...

LIVE Sci alpino - Combinata Bormio 2019 in DIRETTA : Pinturault ipoteca la vittoria - sbaglia Paris : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Ha vinto Pinturault. Manche da campione, si porta al comando con 52 centesimi di vantaggio su Kilde e si rilancia prepotentemente per la vittoria della Coppa del Mondo assoluta. 14.30 L’azzurro Guglielmo Bosca, che non è uno slalomista, è nono a 6″72, addirittura dietro a Dominik Paris. Ora si decide la gara, c’è il francese Pinturault. Deve recuperare 94 centesimi a Kilde ...

Sci alpino - quando riparte la Coppa del Mondo dopo Capodanno? Programma - orari e tv a Zagabria - non c’è il City event il 1° gennaio : Si è concluso, quindi, il 2019 della Coppa del Mondo di sci alpino con i weekend di Bormio per quanto riguarda gli uomini e Lienz per le donne. A questo punto gli atleti avranno a disposizione qualche giorno di relax, dato che si tornerà a gareggiare solamente nel weekend del 4 e 5 gennaio 2020 in quel di Zagabria (Croazia) laddove i protagonisti del Circo Bianco saranno impegnati nello slalom. Non si disputerà, quindi, il classico City event di ...