Sci alpino, i convocati azzurri per gli slalom di Zagabria del prossimo weekend (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Circo Bianco si prende una piccola pausa in occasione del Capodanno, ma il break durerà davvero poco per i protagonisti del Circo Bianco. Il programma infatti prevede la trasferta in quel di Zagabria (Croazia) laddove si disputerà uno slalom al maschile e uno al femminile nel corso del fine settimana del 4-5 gennaio 2020. La prima tappa dell’anno nuovo, quindi, andrà in scena sulla collina Sljeme, posizionata proprio alle porte della città croata. Si inizierà sabato 4 gennaio con lo slalom femminile (la prima manche scatterà alle ore 13.00, mentre la seconda alle ore 16.15), al quale prenderanno parte le nostre Irene Curtoni, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Roberta Midali, Anita Gulli, Martina Peterlini e Vivien Insam. Domenica 5 gennaio (la prima manche prenderà il via alle ore 14.15, mentre la seconda alle ore 17.40) quindi sarà il turno degli uomini con al via Stefano ... Leggi la notizia su oasport

