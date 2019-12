Sci alpino | Coppa del Mondo Zagabria 2020 | programma | orari e tv Il calendario completo

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ormai è ufficialmente calato il sipario sul 2019 delladeldi scidopo i weekend di Bormio per quanto riguarda gli uomini e Lienz per le donne. Per gli atleti sono in arrivo alcuni giorni di pausa, dato che a Capodanno non si disputerà il classico City Event, per cui si tornerà a gareggiare solamente nel weekend del 4 e 5 gennaioin quel di(Croazia) con i protagonisti del Circo Bianco che saranno impegnati nello slalom. IN TV – Le gare delladeldi scidisaranno trasmesse da Eurosport e RaiSport. In streaming si potranno seguire da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco.DELSCISabato 4 gennaio ore 13.00 prima manche slalom femminile ore 16.15 seconda ...

Fisiofficial : DOMINIK PARIS MOSTRUOSO! VINTA ANCHE LA SECONDA DISCESA DI BORMIO! IL CAMPIONE ALTOATESINO CONQUISTA LA VETTA DELLA… - Fisiofficial : L'ITALIA SORRIDE ANCHE TRA LE DONNE: MARTA BASSINO È SECONDA NEL GIGANTE DI LIENZ VINTO DALLA SHIFFRIN! BRIGNONE AI… - Gazzetta_it : #Sci #Paris da urlo: è il quinto centro a #Bormio, vola in testa alla Coppa -