Schianto tra tre auto a Gaggiano | morto dopo due giorni di agonia il 19enne Nicolò

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Èin ospedale a Rozzano dove era ricoverato da sabato 28 dicembre ilGalbiati rimasto ferito in un incidente avvenuto lungo la Provinciale 38 a. Il giovane era stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e trasportato in nosocomio in codice rosso dove è decedutoquasi duedi

ciccardomenico : @MasinoSusy E vero sei uno schianto. Un dolcissimo sogno tra le tue braccia! - trevisotoday : Schianto frontale tra auto nella notte: salve per miracolo le persone a bordo - zazoomnews : Schianto tra auto e moto a Seregno: ragazzo di 29 anni in coma - #Schianto #Seregno: #ragazzo -