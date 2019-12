Scherma, Rossella Fiamingo: “La tensione olimpica si sente, abbiamo trovato la chimica di squadra. Non penso alla Russia” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lo diciamo sottovoce. Chi è scaramantico, per carità, faccia il suo (atlete in questione in primis), ma lo diciamo lo stesso: se c’è una squadra italiana di Scherma che ci stuzzica particolarmente in ottica Tokyo 2020 (anche perché le altre hanno più tradizione vincente, dati alla mano, e il gusto di scalare le classifiche rimane sempre particolare), è quella di spada femminile. Che non è ancora tornata in cima al mondo (come fece nel 2009, ma con altre componenti), men che mai in cima all‘Olimpo (l’unico podio, glorioso, resta l’argento di Atlanta ’96, con Uga-Chiesa-Zalaffi e Cometti riserva), ma ha individualità tecniche spiccate, seppur diverse, e soprattutto ha intrapreso un percorso di crescita dallo scorso marzo che finalmente ha valorizzato il potenziale di tutte le ragazze e mostrato la chimica giusta, proprio come team. Prima di sognare in ... Leggi la notizia su oasport

