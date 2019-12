Scherma, il 2020 dell’Italia: obiettivo qualificazione olimpica per tutte le squadre. A Tokyo per cancellare gli ‘zero ori’ degli ultimi Mondiali (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2019 è stato un anno complicato per la Scherma azzurra, che ha vissuto la sorprendente debacle dei Mondiale di Budapest. Infatti per la prima volta dopo 32 anni l’Italia non ha conquistato nemmeno una medaglia d’oro e tutto ciò non accadeva addirittura dall’edizione di Losanna del 1987. La stagione successiva sarà quella olimpica e proprio i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono il grande obiettivo di tutta la Scherma italiana. In Giappone l’Italia farà come sempre grande affidamento su uno sport che ha regalato ad ogni occasione tante medaglie, anche del metallo più prezioso. L’eliminazione dell’assurda regola della rotazione delle armi permette di salire sul podio in altre due occasioni, visto che rispetto al passato si disputeranno tutte e sei le gare a squadre. Prima, però, l’Italia deve qualificare i sei quartetti. Nel fioretto non ci sono ... Leggi la notizia su oasport

usatoscherma : RT @zazoomnews: Calendario Scherma 2020: date programma e guida di tutti gli eventi - #Calendario #Scherma #2020: #programma https://t.co… - zazoomnews : Calendario Scherma 2020: date programma e guida di tutti gli eventi - #Calendario #Scherma #2020: #programma - usatoscherma : RT @zazoomblog: Calendario Scherma 2020: date programma e guida di tutti gli eventi - #Calendario #Scherma #2020: #programma https://t.co… -