Scatola nera | droga test | telefonini e telecamere | sarà scontro tra perizie

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Stefano Vladovich Chi stava in auto con Genovese gli avrebbe urlato di fermarsi dopo il terribile impatto La lettura della «», itossicologici, le riprese delle, l’analisi dei. Sul drammatico incidente in cui hanno perso la vita le 16enni Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann si preannuncia una battaglia legale senza precedenti. Una guerra delle, da quelle disposte dal gip Bernadette Nicotra a quelle ordinate dalle famiglie coinvolte, i Romagnoli, i von Freymann e i Genovese. Pietro, alla guida del grande Suv di papà Paolo, o meglio inato a una sua società cinematografica, era in grado di vedere in tempo le due adolescenti mentre attraversavano corso Francia? Il suo stato di alterazione psico fisica, vale a dire il vino bevuto con gli amici e le varie droghe assunte, sono state determinanti sui suoi tempi di reazione? E la ...

