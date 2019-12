Scarlet Witch è uno dei personaggi più potenti dei film Marvel, conferma Kevin Feige (Di lunedì 30 dicembre 2019) Kevin Feige conferma che Scarlet Witch è uno dei personaggi più potenti nel Marvel Cinematic Universe e che avrebbe anche potuto uccidere Thanos in Avengers: Endgame. Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, ha confermato in un recente Q&A che Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch è uno dei personaggi più potenti del Marvel Cinematic Universe. Nella stessa occasione Feige ha ricordato quanto succede in Avengers: Endgame tra Wanda e Thanos. In particolare, durante il suo intervento alla New York film Academy, Feige fa riferimento a quanto accaduto - o sarebbe potuto accadere - in Avengers: Endgame. "Se prendiamo Endgame, Wanda stava per uccidere Thanos. Non ho mai visto Thanos così terrorizzato, e se lui non avesse sacrificato i suoi stessi alleati per distrarla, credo che ci sarebbe ... Leggi la notizia su movieplayer

