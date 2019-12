Scandalo a Sanremo, Amadeus vuole proprio lei: la giornalista che… (Di lunedì 30 dicembre 2019) Manca poco per la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Ovviamente come ogni anno anche questa volta non mancano le polemiche. Una notizia clamorosa riportata dal sito Dagospia conferma che con ogni probabilità accanto ad Amadeus ci sarà una donna diversa per ogni sera. Adesso, sembra che aggiunta alla lista ci sia anche la giornalista Rula Jebreal. Rula Jebreal a Sanremo? Secondo quanto riporta Dagospia, Amadeus avrebbe incontrato la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano la giornalista e durante il colloquio le avrebbe chiesto di affiancarlo per una sera sul palco dell’Ariston. Secondo lacune indiscrezioni, la giovane avrebbe dato la sua disponibilità ma per ora non ci sono ancora certezze. Jebreal poche settimane fa è stata ospite nel salotto di Fabio Fabio e proprio A Che Tempo che Fa si è lasciata andare ad alcune osservazioni che hanno creato caos ai vertici di ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Scandalo a Sanremo, Amadeus vuole proprio lei: la giornalista che... - - _maria1523_ : @Siciliano741 @FabrizioDelpret Jebreal ha una preparazione e una competenza fuori dal comune secondo me che hanno c… - SamGibili1 : RT @FabrizioDeBelli: @ilClito_Ride @SamGibili1 Se #rulajebreal va a Sanremo è uno scandalo! Vuol dire che la RAI coi soldi del canone fa sf… -