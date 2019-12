Scacchi, Mondiali blitz 2019: Magnus Carlsen trionfa per la quinta volta, detiene tutti i titoli iridati. Tra le donne bis di Kateryna Lagno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Magnus Carlsen, in un modo o nell’altro, trova sempre la via della vittoria. Sembra quasi impossibile fermare il norvegese, già oggi tra i più grandi Scacchisti che il mondo abbia mai conosciuto: sono suoi anche i Mondiali blitz del 2019 a Mosca, ed è suo almeno per altri 11 mesi un ulteriore primato. Carlsen, infatti, detiene ora contemporaneamente tutti i titoli Mondiali esistenti: assoluto, rapid e blitz. Già nel 2014 gli era riuscita l’impresa, ma questa volta, col quinto titolo iridato blitz, avrà un regno totale sugli Scacchi ancora più lungo, almeno fino al match con lo sfidante che uscirà dal prossimo Torneo dei Candidati. In quest’occasione, però, l’americano Hikaru Nakamura gli ha dato parecchio filo da torcere. Nel finale del torneo regolare, avvicinandosi al 21° turno, Carlsen, con due partite da giocare, si è trovato avanti di un punto intero su ... Leggi la notizia su oasport

