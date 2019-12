Savona: intossicazione da monossido di carbonio, famiglia in ospedale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Hanno avuto un malore e, pensando che si trattasse di un’intossicazione alimentare, hanno chiamato i soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno individuato invece sintomi compatibili con una intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente per via di un guasto alla calderina di casa. Madre, padre e figlio ventenne, di Borgio Verezzi nel Savonese, sono stati trasportati in ospedale, al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo. Padre e figlio sono stati sottoposti a terapia con ossigeno e nel corso della notte le loro condizioni sono migliorate. Tutti e tre sono stati dimessi in mattinata.L'articolo Savona: intossicazione da monossido di carbonio, famiglia in ospedale Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

