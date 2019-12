Sardegna, Basilicata e Umbria in esercizio provvisorio. M5S: “Salvini promette manovre da 50 miliardi ma nelle Regioni in cui governa la Lega sta facendo solo disastri” (Di martedì 31 dicembre 2019) “Sardegna, Basilicata e Umbria non sono riuscite ad approvare nemmeno il bilancio regionale e andranno in esercizio provvisorio. Sono tre regioni governate dalla Lega e dal Centrodestra”. Così i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Bilancio alla Camera. “E’ questo il cambiamento che aveva promesso Salvini? Gli stessi che attaccavano e insultavano il MoVimento 5 Stelle – aggiungono – per mancanza di competenza non sono in grado di chiudere il bilancio entro fine anno! Salvini continua a promettere manovre da 50 miliardi ma nelle Regioni in cui governa la Lega sta facendo solo disastri, tutto a spese dei cittadini. La becera propaganda prima o poi si scontra con la realtà: altro che ‘buon governo’ del centrodestra”. “Che Sardegna, Basilicata e Umbria siano in esercizio provvisorio perché i rispettivi Consigli regionali ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

mirellaliuzzi : Salvini prometteva una manovra da 50 miliardi ma nelle tre regioni dove ha vinto la Lega e il cdx, #Sardegna, #Basilicata ed #Umbria siano in esercizio provvisorio perchè i rispettivi consigli regionali non hanno approvato il bilancio. Dopo la Sardegna, anche l'Umbria e la Basilicata non sono riuscite ad approvare il bilancio, andando in esercizio provvisorio.