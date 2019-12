Sara Gilbert di “Pappa e Ciccia” ha divorziato da Linda Perry delle 4 Non Blondes

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) L'attrice di "Pappa e Ciccia" e la leader"4 Non", nota per la canzone simbolo "What's Up? (Hey Yeah Yeah)", si separano ufficialmente dopo cinque anni di matrimonio e un figlio, Rhodes, di quattro anni. Un comunicato congiunto spiega i motivi della separazione. Nessun dettaglio, invece, riguardo la custodia del loro unico figlio.

Leohands_ : @chokerose SÌ, è da pandora hearts che ho paura dei personaggi che si chiamano gilbert, MA TRALASCIANDO CIÒ BRO IL… -