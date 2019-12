Sapphire il meticcio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sapphire, uno splendido meticcio si trovava davanti un cimitero, in una città americana, ed era in pessime condizioni. Fortunatamente una donna che passava da quelle parti si rese conto del cane ed si fermò immediatamente per prestargli soccorso. Quello che vide fu’ incredibile in quanto Sapphire aveva le zampe anteriori rotte e purtroppo non riusciva a camminare. Ovviamente non riuscendo a camminare non poteva procurarsi del cibo, rimaneva lì immobile. La ragazza ha subito chiamato un’associazione di volontariato di cui era anche una fervida sostenitrice. L’associazione era “Hope for paws” un’associazione che si occupava del salvataggio di animali in difficoltà. Appena arrivati i ragazzi dell’associazione portarono immediatamente Sepphire dal veterinario il ... Leggi la notizia su bigodino

Sapphire meticcio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sapphire meticcio