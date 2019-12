Sanremo 2020, polemica social per la presenza della giornalista Rula Jebreal (Di lunedì 30 dicembre 2019) Su Twitter scoppia la polemica per la presenza della giornalista palestinese Rula Jebreal. Capezzone in prima linea. Ma in molti la difendono. polemica social per Sanremo 2020. Secondo i rumors il conduttore della gara canora più famosa del Belpaese, Amadeus avrebbe deciso di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Rula Jebreal, giornalista palestinese naturalizzata … L'articolo Sanremo 2020, polemica social per la presenza della giornalista Rula Jebreal proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - giornalettismo : È in corso un vero e proprio attacco sovranista contro #RulaJebreal per le voci che la vorrebbero accanto ad… - SaccaniSaccani : RT @fattoquotidiano: Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Daniele… -