Sanremo 2020: il toto big (Di lunedì 30 dicembre 2019) Morgan La lista dei big è praticamente fatta: Amadeus ha scelto i cantanti che dal 4 all’8 febbraio 2020 gareggeranno al 70° Festival di Sanremo. L’annuncio ufficiale del cast avverrà in diretta su Rai 1 lunedì 6 gennaio, in occasione dello speciale de I Soliti Ignoti dedicato alla Lotteria Italia, ma intanto i rumors sui papabili nomi si fanno sempre più insistenti. Dopo settimane di indiscrezioni e smentite, il settimanale Chi dirama una sorta di elenco dei cantanti in procinto di calcare il palco del Teatro Ariston. Tra questi – si legge – dovrebbero esserci graditi ritorni, a cominciare da quello del vincitore del 2017, Francesco Gabbani, insieme a Samuele Bersani, Achille Lauro, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Michele Zarrillo. Ben nutrita, come vuole la ‘tradizione’ sanremese dell’ultimo decennio, sarà la quota degli ex ... Leggi la notizia su davidemaggio

