San Giovanni in Fiore immersa nella neve, la Capitale della Sila ricoperta da 30-40cm nel penultimo giorno dell’anno [FOTO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) È caduta copiosa la neve su San Giovanni in Fiore. Fino alla passata nottata erano caduti una decina di centimetri ma dalle prime luci dell’alba fino alla tarda mattinata ha ripreso a nevicare abbondantemente e la neve caduta al suolo adesso raggiunge complessivamente i circa 30 cm che sono anche 40 nella parti più alte della cittadina Silana e nell’immediata periferia nord. neve abbondante anche a CastelSilano e Savelli mentre a Caccuri, nella preSila crotonese la neve caduta sfiora i 10 cm. Imbiancata Cotronei e altre zone del cosentino e crotonese a quote basse. Le immagini ci giungono direttamente da San Giovanni in Fiore grazie al nostro affezionato lettore e collaboratore Gianluca Congi. L'articolo San Giovanni in Fiore immersa nella neve, la Capitale della Sila ricoperta da 30-40cm nel penultimo giorno dell’anno FOTO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

matteosalvinimi : A Voi e a tutti i Vostri cari i miei auguri per un Buon SANTO NATALE, di vero cuore! ? 'L'Europa o è Cristiana o n… - virginiaraggi : La stazione della metro A di San Giovanni avrà finalmente gli ascensori. A molti potrà sembrare una cosa scontata.… - GrandeOrienteit : Oggi #27dicembre celebriamo San Giovanni Evangelista, uno dei santi patroni della #Massoneria; una figura simbolica… -