Salvini sbarchi migranti, non ha risolto nessuna “emergenza” ma se ne prende il merito (Di lunedì 30 dicembre 2019) Matteo Salvini ha davvero risolto l’ “emergenza immigrazione”? La risposta e no. Nonostante quanto sostenuto nell’articolo di Antonio Polito pubblicato sul Corriere della Sera lo scorso sabato 28 dicembre, oltre a non esistere un problema per la sicurezza del Paese collegabile ai flussi migratori, l’ex ministro dell’interno non ha risolto proprio nulla. Al massimo Salvini ha sfruttato l’argomento dello sbarco dei migranti per colpire la pancia dei cittadini: ha trasformato l’immigrato in un pericolo. E basta. Matteo Salvini e gli sbarchi dei migranti A Matteo Salvini bisogna riconoscere il merito di essere riuscito a inserire nella mente degli italiani l’associazione tra sicurezza e immigrazione. Sempre che lo si voglia chiamare merito. Sicurezza è diventato sinonimo di controllo dell’immigrazione. Questo, nonostante sia stato ... Leggi la notizia su urbanpost

LegaSalvini : #SALVINI: 'GLI SBARCHI AUMENTANO. DA CONTE SOLO BALLE' - LegaSalvini : ALAN KURDI ARRIVA A POZZALLO. #SALVINI: 'ALTRI SBARCHI, ALTRI SOLDI...' - Linkiesta : Altro che decreto Sicurezza. La fuga di massa dall’Africa del Nord è tornata a proporzioni fisiologiche per cause b… -